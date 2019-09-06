Новости версия для печати Для сохранения и приумножения лесных богатств Орловщина получила сегодня 12 единиц новой спецтехники Это подарок федерального центра.



Ключи от высокопроходимых «УАЗов», тракторов и пожарных автоцистерн работникам учреждений лесного профиля вручил глава региона.



Высокая проходимость автомобилей позволяет использовать их в труднодоступных местах, куда, например, обычные автоцистерны не смогут доставить ни личный состав, ни огнетушащие вещества, ни аварийно-спасательное оборудование. К дежурству техника приступит в ближайшие дни. Её общая стоимость - 17 миллионов 800 тысяч рублей. Средства были выделены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».





Антон Киселёв

6 сентября 2019 года







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