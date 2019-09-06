Новости версия для печати Орловщина: два дня до выборов 8 сентября мы будем голосовать за человека, который представит наш регион на федеральном уровне. Как идет подготовка к Единому дню голосования и к выборам депутата Государственной Думы? Об этом говорили на заседании облизбиркома.



Предвыборная агитация вышла на финишную прямую. Завтра - так называемый «день тишины». А уже в это воскресенье, 8 сентября, ровно в 8 утра откроются избирательные участки. Их в регионе 723.



Кроме выборов депутата Госдумы, в 15-ти районах области и в городе Ливны состоятся выборы депутатов местных муниципалитетов.





Надежда Невматулина

6 сентября 2019 года







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