Орловщина: два дня до выборов

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пятница
6.09.2019
15:51:25
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Орловщина: два дня до выборов8 сентября мы будем голосовать за человека, который представит наш регион на федеральном уровне. Как идет подготовка к Единому дню голосования и к выборам депутата Государственной Думы? Об этом говорили на заседании облизбиркома.
Предвыборная агитация вышла на финишную прямую. Завтра - так называемый «день тишины». А уже в это воскресенье, 8 сентября, ровно в 8 утра откроются избирательные участки. Их в регионе 723.
Кроме выборов депутата Госдумы, в 15-ти районах области и в городе Ливны состоятся выборы депутатов местных муниципалитетов.
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