Новости версия для печати В Орле идет проверка интернатов и домов престарелых Проверяют те заведения, на базе которых открыто и функционирует отделение «Милосердия», которое специализируется на уходе за лежачими больными. Сейчас из 10 региональных учреждений проверена половина.



Точные результаты станут известны позже. Специалисты говорят, что больших нарушений пока не выявлено. Оценивают в первую очередь качество предоставляемых услуг, обеспеченность мягким инвентарем, соблюдение норм питания, графика санитарно-гигиенической обработки. Сегодня весь день члены комиссии будут оценивать работу Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда. В нем проживает 175 человек. Для них недавно открылась соляная пещера, есть массажный кабинет, ежедневно работает парикмахер.



Светлана Орехова, начальник отдела стационарных организаций департамента соцзащиты Орловской области: «Мы не просто проверяли документы, но еще общались с людьми, разговаривали. По итогам в целом все соответствует предъявляемым требованиям. У нас выезды осуществляются по графику, то есть в каждом учреждение мы бываем практически раз в квартал, но в этот раз мы обращаем внимание именно на отделение «Милосердие».





Анна Вайсергисер

6 сентября 2019 года







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