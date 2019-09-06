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ВТБ заключил несколько соглашений на ВЭФ для развития бизнеса в регионах

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил пять соглашений с главами регионов РФ, четыре — с представителями бизнес-сообщества Дальнего Востока и соглашение с Российским экспортным центром.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал меморандумы о сотрудничестве с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, губернатором Амурской области Василием Орловым, губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также совместно с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым был определен план мероприятий по совместной работе по поддержке малого и среднего бизнеса.

Подписанные соглашения направлены на развитие и укрепление сотрудничества ВТБ и органов государственной власти в вопросах социально-экономического развития регионов. Основные аспекты касаются совершенствования системы кредитования, банковских технологий и инфраструктуры, совместных проектов и программ, в том числе поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе форума Денис Бортников также провел встречи с руководством крупнейших предприятий Дальнего Востока. По их итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве для развития туристического потенциала, инфраструктурных и инвестиционных проектов макрорегиона. Партнерами банка стали ООО «Строительно-коммерческая фирма «Сфера», ООО «Невада – Дальний Восток» и ООО «Бриллиант». Еще одно соглашение с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и учредителя ООО «Новый дом» Игоря Редькина направлено на строительство в регионе крупнейшего гостиничного комплекса.

В рамках ВЭФ банк заключил соглашение с Российским экспортным центром. Стороны запустили экспортный онлайн-акселератор на базе B2B-платформы «ВТБ Бизнес-Коннект», который позволяет качественно подготовить российских предпринимателей к выходу на международные рынки сбыта и экспертно консультирует в развитии бизнеса.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы активно работаем в регионах Дальнего Востока, поддерживая реальный сектор экономики. Подписанные соглашения содействуют расширению плодотворного сотрудничества с органами государственной власти и местным бизнесом. Мы намерены продолжать комплексную работу в этом направлении, уделять особое внимание поддержке региональных предпринимателей для реализации новых значимых проектов. Это стратегическая задача для нашего банка».



6 сентября 2019 года

 


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