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В Орле отметили День воинской славы России

Основные мероприятия стартовали утром на главной площади областного центра. Патриотические объединения региона, вместе с поисковиками, городскими и областными властями по такому поводу организовали тематическую выставку, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

От экспонатов гостей выставки было не оторвать - а всё благодаря интерактивному подходу, который позволил гостям не только посмотреть, но и дотронуться до экспозиции. да не просто прикоснуться, а, например, что есть мочи рубануть с плеча саблей, как настоящий казак. Или приобщиться к подводному поиску и подержать в руках буксируемый магнитометр.

Выставкой, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Орёл отметил День воинской славы. Экспозиции работали с 10 утра до 15 часов - и всё это время людей на площади становилось только больше.

Маргарита Музалевская, ученица школы №26 г. Орла, курсант военно-исторического клуба «Пограничник»: «Мы посетили выставку оружия, узнали историю создания различных видов оружия и различное военное обмундирование. Нас также пригласили на выставку в краеведческий музей, который мы обязательно посетим - это очень интересно».

Больше всего внимания получили экспозиции поисковых объединений региона. Экспонатами стали находки, сделанные поисковиками в ходе «Вахты Памяти» этого года, - предметы быта советских солдат и офицеров, трофеи и оружие.

Евгений Родин, председатель военно-исторического поискового клуба «Дороги войны», специалист по воспитательной работе ОГИК: «Выставка носит интерактивный характер. Это ценно тем, что можно потрогать предметы, пощупать, изучить, спросить, то есть все, что невозможно при классическом музейном показе. Поэтому общение ребят с предметами военного прошлого в таком виде это одна из самых объективных форм воспитательной работы».

Удивил гостей выставки и аэроклуб ДОСААФ, который разместил на площади безмоторный самолет.




Антон Киселёв
6 сентября 2019 года

 


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