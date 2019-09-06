Новости версия для печати Убийство пенсионерки в Орле стало не только предметом уголовного расследования, но и поводом для прокурорской проверки Напомним, 62-х летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вечером 4 сентября в квартире дома по улице Полесской.



Под подозрение попали 17-летний родственник потерпевшей, которому она приходилась опекуном, а также однокашник юноши по техникуму. Подозреваемых задержали на следующий день. Задолго до убийства оба подростка уже имели проблемы с Законом и состояли на соответствующем профилактическом учете.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел и администрации г. Орла по проведению индивидуальной профилактической работы с этими подростками. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования».





Иван Суверин

6 сентября 2019 года







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