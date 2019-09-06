Новости версия для печати Орловская область будет сотрудничать с Объединенной ракетно-космической корпорацией Сегодня в администрации региона было подписано соглашение.



Между Орловской областью и Роскосмосом планируется взаимодействие в сфере использования космических геоинформационных сервисов, внедрения беспилотной сельхозтехники, совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, а также подключения к интернету социально значимых объектов Орловщины.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы в ближайшие три года выполним все запланированные задачи по волоконно-оптическим линиям связи, сможем обеспечить подключение 688 объектов государственного, муниципального, социального назначения по территории области. Для нас это и решение локальных задач по повышению качества услуг, которые мы в регионе видим».

Андрей Жерегеля, генеральный директор АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация»: «До сего дня таких прецедентов не имелось, сейчас мы как раз на базе Орловской области покажем всем другим регионам, всей России, что эта технология может быть востребована, и она обеспечит полностью все потребности, которые мы видим в техническом задании».





Надежда Невматулина

6 сентября 2019 года







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