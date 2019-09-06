Новости версия для печати В Орле теперь есть лучший пилот дрона! Им стал 11-классник из 12-й школы Александр Шаранов.



Александр показал лучший результат на финальных соревнованиях проекта «Кадры для цифровой промышленности».



Проект «Кадры для цифровой промышленности» реализуется в нашем регионе впервые, площадкой послужил Орловский государственный университет. Его основной задачей была популяризация робототехники среди школьников, студентов и аспирантов и их привлечение к инновационному, научно-техническому творчеству. 60 молодых умов Орловщины в течение двух месяцев соревновались в 3D-моделировании, обучении нейросети, программированию и пилотировании дронов. И сегодня победители проекта получили заслуженные награды.





Антон Киселёв

6 сентября 2019 года







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