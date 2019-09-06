Новости версия для печати Орловский реставрационный колледж к новому учебному году получил доступ к Интернету на скорости 300 мегабит Учебное заведение стало первой ласточкой регионального проекта «Информационная инфраструктура».



Проект «Информационная инфраструктура» рассчитан на два года - за это время получить доступ к высокоскоростному интернету должны 688 соцучреждений. Причём, на этом завершится только первый этап проекта, в рамках которого будет затрачено около 600 миллионов рублей.



Обсуждая поставленные задачи с подрядчиком – «Объединенной ракетно-космической корпорацией» - губернатор обозначил, что областное правительство приложит все усилия для достижения необходимых показателей раньше времени.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году, несмотря на короткий промежуток времени, у нас 29% объектов из 688 уже должны быть подключены. Следующий год - 32%, и оставшиеся - в 2021 году».

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Антон Киселёв

6 сентября 2019 года







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