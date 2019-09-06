Новости версия для печати Геннадий Онищенко похвалил Орловщину за сохранение потребкооперации Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко сегодня посетил Орел.



Во вторник, 10 сентября, в Калужской области начнется конкурс «Кубок качества Центросоюза». Участие в нем принимают и предприятия Орловской области. Проверить, как идет подготовка, в наш регион сегодня с рабочим визитом приехал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.



Андрей Клычков и Геннадий Онищенко обсудили вопросы поддержки потребительской кооперации. Сегодня кооператоры снабжают более 40% населения области продуктами питания и лекарствами.

Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ: «Потребкооперация - на нее не надо смотреть ни как на торговлю, ни как на занятость сельских жителей - ее, как некий духовно-материальный стержень, нужно сохранять в стране. А Орловщина как раз дает тот пример именно вот такого сохранения».





Надежда Невматулина

6 сентября 2019 года







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