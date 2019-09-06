Новости версия для печати Андрей Клычков: «ОГУ может стать примером для многих других вузов» Сегодня Орловский государственный университет имени Тургенева отмечает вековой юбилей. К своему 100-летию опорный вуз подошел с достойными показателями.



ОГУ – сто лет! Достоверность значимой даты подтверждают найденные недавно исторические документы, согласно которым становление вуза происходило в 1919 году, а не в 1931, как было принято считать ранее.

Владимир Прокохин, директор проектного офиса ОГУ им.И.С. Тургенева: «Этой машиной времени выступила плодотворная, ответственная, скрупулезная работа ученых университета, которые, поработав в орловских и центральных федеральных архивах, нашли документы, которые позволяют считать датой создания Орловского государственного университета именно 1919 год».

Несколько раз нынешний университет менял название, а в 2016 году стал опорным вузом. Сегодня в ОГУ имени Тургенева учатся студенты не только из России, но и из Африки, Индии, Палестины и других стран. Поздравить университет пришли и ветераны, а лучшим преподавателям в этот день вручили награды и почетные грамоты.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Сегодня университет это 23 тысячи преподавателей, сотрудников, студентов. Более чем по 300 направления и специальностям готовятся кадры для экономики нашей страны и мира». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня вуз, соединяя образование с наукой, решает глобальную задачу, и, я думаю, что он может стать примером для многих других. И я желаю вузу еще не одной сотни лет впереди, хороших студентов, замечательных ученых, педагогов, и хочу поблагодарить их за ту работу, которую они совершают».

Завершилось мероприятие творческими номерами студентов и гимназистов ОГУ.









Орловское Информбюро

6 сентября 2019 года







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