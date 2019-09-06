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Нашумевшее видео повлекло за собой волну инспекций

Всю эту неделю в Орле идет проверка интернатов и домов престарелых, на базе которых открыто и функционирует отделение «Милосердия», в котором находятся лежачие больные, требующие специализированного ухода. На данный момент из 10 региональных учреждений проверена половина. Сегодня областные ревизоры приехали в Добринский дом ветеранов. Вместе с ними была и наша съемочная группа.

Поводом для внеплановых проверок интернатов и домов престарелых, где есть лежачие больные, послужил скандал в Болховском доме-интернате.
Светлана Орехова, начальник отдела стационарных организаций департамента соцзащиты Орловской области: «Из десяти таких учреждений, на базе которых у нас открыты отделения «Милосердие», мы проверили половину. Мы не просто проверяли документы, но еще и общались с людьми, разговаривали. По итогам в целом все соответствует предъявляемым требованиям».

Но претензии у проверяющих - есть. Связаны они в основном с питанием. В апреле были введены новые нормы - меню разнообразили, но, как оказалось, не все успели перестроиться. Также не везде порядок с мягким инвентарем. А если от общего к частному - то комиссия оценила условия нахождения в Добринском доме ветеранов. Областной геронтологический центр - образцово-показательный. Здесь в идеальном состоянии территория для прогулок, есть фонтан, беседки, летняя эстрада. Время для прогулок подопечные выбирают самостоятельно.

Сейчас здесь проживает 175 человек. За спиной каждого своя, тяжелая судьба. К примеру, ветеран Великой Отечественной войны Мария Безлепкина осталась одна, родственников нет. А Надежда Овдина приехала на Орловщину за счастьем, но оно разбилось.
Надежда Овдина, подопечная Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда: «Муж умер, и меня дети пригласили к себе, но обманом забрали деньги - сын родной».

Здесь Надежда Овдина нашла друзей. За проживание отдает государству 75% пенсии, остальное оставляет себе. Любит посидеть в массажном кресле и поговорить по душам с персоналом.
Надежда Овдина, подопечная Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда: «Вот если есть ангелы на небе, то они сюда спустились - вежливые, предупредительные. Здесь чистота, порядок».

Недавно здесь начала работу соляная пещера. Один час, проведенный в ней, равен трем дням на море. На сеансах побывали все подопечные. А еще на территории центра посадили свой парк хвойных деревьев.
Юрий Есипов, и.о заместителя директора Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда: «Много делаем по модернизации водоснабжения, ставим очистные сооружения - будет чистая вода».

Всего по области в интернатах и домах ветеранов проживает больше двух тысяч человек. Количество лежачих больных, по сравнению с прошлой пятилеткой, увеличилось на 40% и продолжает расти. Но тех, кто готов ухаживать за лежачими больными, к сожалению, больше не становится. А ведь от персонала во многом зависит качество жизни этих людей.




Анна Вайсергисер
6 сентября 2019 года

 


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