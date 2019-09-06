Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Нашумевшее видео повлекло за собой волну инспекций. Что ищут и находят в соцучреждениях? Наш корреспондент сегодня побывала в одном из них.



- Век - учись! Орловскому госуниверситету - 100 лет. Мы поздравили кузницу кадров.



- «Потребкооперацию надо поддержать и сохранить», - отметил Геннадий Онищенко. О чём еще говорили на встрече с первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ?



- Сегодня в Орле определили лучшего пилота дрона. Мы знаем имя победителя.

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Вести-Орёл

6 сентября 2019 года







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