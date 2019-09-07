Новости версия для печати Как подготовиться к собеседованию с работодателем и правильно составить резюме? Сотрудники Орловского областного центра занятости проводят с безработными гражданами групповые занятия.



Цель этих лекций – познакомить людей с особенностями рынка труда, повысить у соискателей самооценку, научить эффективно пользоваться ресурсами по поиску работы, подготовить клиентов службы к возможной смене профессиональной деятельности. Это позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию пережить сложный момент и решиться получить дополнительное профессиональное образование. Такую услугу бесплатно предоставляет областной центр занятости и в этом году обучение прошли почти 900 безработных граждан.





Надежда Невматулина

7 сентября 2019 года







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