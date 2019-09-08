Новости версия для печати Сегодня, в Единый день голосования, в Орле будет работать Ситуационный центр Ситуационный центр расположен в здании Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева (г. Орел, пл. Каменская, д. 1, ауд. 125) и проработает с 7 до 24 часов 8 сентября.



Его основная задача – проведение общественного контроля за выборами и координация общественного наблюдения на территории всех муниципальных образований Орловской области.



На площадке планируется задействовать не менее 30 членов региональной Общественной палаты и представителей орловских НКО, а также добровольцев.



Помимо этого в центре будет функционировать бесплатная «Горячая линия» по общественному наблюдению за выборами по номеру 8-800-450-00-88, задачами которой являются сбор сигналов о нарушениях прав избирателей, хода избирательной кампании и информационная поддержка наблюдателей от Общественной палаты, корпус которых достигнет около 1500 человек.



В день голосования в Орле будут работать «Мобильные бригады», готовые оперативно выехать в случае необходимости на любой участок города и Орловского района. В других муниципальных образованиях функционируют группы мониторинга общественного наблюдения.



На площадке Ситуационного центра 8 сентября пройдут заседания рабочей группы Общественной палаты Орловской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Планируется организация прямых интернет-трансляций из Информационных центров Избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

8 сентября 2019 года







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