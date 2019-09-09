Врачи вышли в народ

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Врачи вышли в народ9 сентября мобильный консультативный диагностический центр НКМЦ имени З.И. Круглой проведет выездной осмотр детей в городе Орле.
Цель выезда - совершенствование и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям, диагностика, выбор тактики оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также оказание методической помощи.
Акция походит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В бригаду мобильного консультативного диагностического центра входят: педиатры (Ж.Н. Афонина, П.Л. Минаков), детский хирург (Р.В. Жиронкин), ортопед- травматолог (Р.В. Жиронкин), детские эндокринологи (И.С. Симонова, Ю.В. Мажорова), невролог (Г.В. Коростелев), офтальмолог (Л.В. Дружикин), оториноларингологи (Е.С. Дружикина, П.Л. Минаков), акушер-гинеколог (М.П. Балан), детский стоматолог (Г.М. Гаджимурадов), врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики, лаборант.
Мобильный консультативный диагностический центр НКМЦ имени З.И. Круглой в городе Орле будет работать 9 сентября с 10:00 на пл. Ленина, сообщает информационный портал Орловской области.