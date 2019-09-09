Новости версия для печати На реализацию государственной программы «Молодежь Орловщины» в 2020-2025 годах будет выделено почти 79 млн рублей Губернатор подписал соответствующее постановление.



Все средства, выделяемые на реализацию программы в сумме 78,9 млн рублей, предоставляются областным бюджетом.



В задачи программы входит совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Орловской области, повышение эффективности нравственного воспитания орловцев, обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни.



Программа «Молодежь Орловщины» включает в себя 4 подпрограммы: «Орловщина молодая», «Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области», «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».



Реализация программы предусматривает проведение целого ряда мероприятий и получение по ее итогам конкретных положительных результатов.



В частности, планируется проведение региональных творческих фестивалей с общим количеством участников не менее 1000 человек, организация участия не менее 30 представителей молодежи региона в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 сентября 2019 года







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