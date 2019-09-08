Новости версия для печати В 8 утра в Орловском регионе начали свою работу избирательные участки. Орловцы выбирают того, кто представит их интересы в Государственную Думу.



В избирательном бюллетене 8 фамилий. Кстати, за ходом выборов можно проследить и в прямом эфире. 216 избирательных участков находятся под видео наблюдением. Так же в 15 муниципальных районах пройдут выборы в сельсоветы, а в Ливнах выбирают депутатов Горсовета.

Ирина Майорова, председатель избирательно-участковой комиссии №63: "У нас по списку избирателей включенных в список 1633, всего у нас включенных по заявлениям 45-3 дня 24, исключенных у нас 27, по спец.заявлением 2. Впервые голосующих 22 человека. Ждем их."

Наибольшее число избирателей ждут к полудню и к трем часам дня, об этом нам сообщили на 63 избирательном участке города Орла.



Для каждого, кто исполняет свой гражданский долг в первые подготовлен подарок. Памятные блокноты и магниты. Двери избирательных участков закроются в 20:00.









Анна Вайсергисер

8 сентября 2019 года







На главную страницу





