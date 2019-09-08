Новости версия для печати Уже появились первые предварительные данные о ходе голосования в Орловской области В районах Орловщины сформировалась пятерка лидеров.



Явка избирателей на 10 часов утра следующая:



Первую строчку занимает Колпнянский. Здесь проголосовало больше - 18% (18,44%) населения. В Сосковском районе свои голоса отдали - 17% (17,90%) жителей. В Знаменском - явка составила больше 13% (13,13%). Замыкают пятерку Урицкий и Хотынецкий районы. Первый в отрыв от второго ушел всего на три сотые процентов. Итого 12,25% и 12, 22%. Если обобщить полученные данные, то явка по районам на 10 утра составила более 8% (8,27%).





Надежда Невматулина

8 сентября 2019 года







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