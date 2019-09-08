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воскресенье
8.09.2019
19:38:34
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К полудню 8 сентября явка избирателей по Орловской области составила 16,82%Наибольшую активность показывают сельские районы.
В лидерах - Колпнянский (43,87%), Сосковский (41,98%) и Хотынецкий (40,25%).
В Орле избиратели не так активны. В целом в областном центре явка - чуть меньше 10% (9.81%).
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