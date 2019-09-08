Новости версия для печати В Орле официально открылся Ситуационный центр Общественной палаты Он контролирует ход выборов. Но работать он начал накануне Единого дня голосования.



Члены Общественной палаты провели мониторинг соблюдения "Дня тишины", а также доступности избирательных участков для граждан с ограниченными возможностями.



Елена Сенько, председатель региональной Общественной палаты: "95% избирательных участков находятся на первых этажах. К ним есть нормальный доступ. То что касается участков расположенных на вторых этажах предусмотрены пандусы, коляски, кнопки вызова людей, которые могут оказать помощь. Предусмотрена работа сурдопереводчика, установлены таблицы Брайля."

На открытии центра подвели промежуточные итоги Единового дня голосования: нарушений к этому часу не зарегистрировано. Еще в августе любой желающий мог позвонить на "горячую линию" и оставить жалобу. Принимают сообщения и сегодня. Пока поступают лишь звонки от горожан с вопросами, которые касаются места нахождения избирательного участка. Мониторят общественники и социальные сети. Реагируют сразу на все посты и опубликации. В случае, если поступит информация о нарушении, на место выедет мобильная бригада. В этом году их две. Также об открытости избирательного процесса на Орловщине говорит присутствие на каждом участке наблюдателей.









Анна Вайсергисер

8 сентября 2019 года







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