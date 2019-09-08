В Орловской области проголосовало около 40% избирателей

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воскресенье
8.09.2019
19:38:10
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В Орловской области проголосовало около 40% избирателейТакие данные на 18 часов сообщили в Избирательной комиссии Орловской области.
Максимальную явку на этот час показывает Колпнянский район, там проголосовало почти 74 процента избирателей из числа внесённых в списки для голосования.
В Орле в среднем проголосовало более 22 процентов избирателей. Максимальную явку показывает Советский район Орла – 26,38%, меньше всего проголосовало в Заводском районе – 20,77%.
Сегодня в Орловской области проходит голосование на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145, а также в 15 муниципальных районах и 1 городском округе (г. Ливны) на 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, в ходе которых предстоит заместить 48 вакантных мандатов.
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