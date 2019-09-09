ЦИК России опубликовал первые предварительные итоги голосования в Орловской области

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понедельник
9.09.2019
3:11:08
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ЦИК России опубликовал первые предварительные итоги голосования в Орловской областиПо данным на 22 часа, 4 из 30 территориальных избирательных комиссий Орловской области приступили к передаче сведений.
Сегодня в Орловской области проходит голосование на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145.
Лидирует Ольга Пилипенко, на втором месте Иван Дынкович, на третьем Олег Тимохин, Руслан Перелыгин на четвёртом.
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