Новости версия для печати Ольга Пилипенко лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы ЦИК России публикует предварительные итоги голосования в Орловской области. По данным на 23 часа, после обработки 40% протоколов участковых избирательных комиссий Ольга Пилипенко получает более 51 процента голосов избирателей.



Напомним, сегодня в Орловской области проходило голосование на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145, а также в 15 муниципальных районах и 1 городском округе (г. Ливны) на 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, в ходе которых предстоит заместить 48 вакантных мандатов.



В организации и проведении выборов на территории региона задействованы Избирательная комиссия Орловской области, 30 территориальных избирательных комиссий, в организации голосования и подсчета голосов избирателей принимают участие 723 участковые избирательные комиссии.

Предварительные итоги голосования на 00 часов 9 сентября по данным ЦИК РФ:



Предварительные итоги голосования на 01:00 9 сентября по данным ЦИК РФ:







Орловское Информбюро

8 сентября 2019 года







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