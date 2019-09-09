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Орловщина свой выбор сделала

На избирательные участки пришли более 40 процентов избирателей. Голосовали за будущее Орловской области.

Все, кто считает что его голос важен, в теплый воскресный день выбрали время, чтобы зайти на избирательный участок.

В назначенный час двери распахнули 723 избирательных участка. Орловчане выбирали своего представителя в Государственную Думу России. Кроме того, ливенцам предстояло назвать имя депутата Горсовета. И еще в пятнадцати районах области голосовали за своих избранников в сельсоветы.

Общая численность избирателей, включенных в списки избирателей, составляет 626 тысяч 70 избирателей, из них почти 7 тысяч молодых избирателей, которые впервые реализуют свое активное избирательное право.

По предварительным данным голоса избирателей распределились так:

Окончательные итоги будут подведены в ближайшее время.




Вести-Орёл
9 сентября 2019 года

 


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