Новости версия для печати Орловщина свой выбор сделала На избирательные участки пришли более 40 процентов избирателей. Голосовали за будущее Орловской области.



Все, кто считает что его голос важен, в теплый воскресный день выбрали время, чтобы зайти на избирательный участок.



В назначенный час двери распахнули 723 избирательных участка. Орловчане выбирали своего представителя в Государственную Думу России. Кроме того, ливенцам предстояло назвать имя депутата Горсовета. И еще в пятнадцати районах области голосовали за своих избранников в сельсоветы.



Общая численность избирателей, включенных в списки избирателей, составляет 626 тысяч 70 избирателей, из них почти 7 тысяч молодых избирателей, которые впервые реализуют свое активное избирательное право.



По предварительным данным голоса избирателей распределились так:

Окончательные итоги будут подведены в ближайшее время.









Вести-Орёл

9 сентября 2019 года







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