Новости версия для печати В Орловской области поймали двух наркодилеров Полицейские добились успеха в Залегощенском и Дмитровском районах.



В хозпостройках, расположенных возле дома гражданина 1999 года рождения в Залегощенском районе, полицейские обнаружили и изъяли более килограмма вещества, предположительно наркотического. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Оперативники Дмитровского района изъяли из незаконного оборота 100 граммов наркосодержащего растения. При проведении обследования надворных построек гражданина сотрудники наркоконтроля совместно с оперативниками уголовного розыска обнаружили и изъяли 100 грамм растения, предположительно наркотического. В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного потребления. В отношении подозреваемого дознавателем ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ведется предварительное расследование.





Анастасия Дорохова

9 сентября 2019 года







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