В Орле очередной пешеход попал под колеса машины

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понедельник
9.09.2019
14:56:04
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В Орле очередной пешеход попал под колеса машиныПотерпевший отделался легкими травмами.
ДТП произошло в районе улицы Васильевской в Орле. Водитель, управляя автомобилем «БМВ-323», наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. При аварии пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в больницу им. Семашко, не госпитализирован.
В этот же день на территории области водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Делика» на нерегулируемом перекрестке трассы Крым-2 не уступил дорогу автомобилю «Тойота Королла», приближающемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойоты» (мужчина 1997 г.р.) получил телесные повреждения.
Всего же за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
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