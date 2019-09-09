Новости версия для печати В Орле очередной пешеход попал под колеса машины Потерпевший отделался легкими травмами.



ДТП произошло в районе улицы Васильевской в Орле. Водитель, управляя автомобилем «БМВ-323», наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. При аварии пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в больницу им. Семашко, не госпитализирован.



В этот же день на территории области водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Делика» на нерегулируемом перекрестке трассы Крым-2 не уступил дорогу автомобилю «Тойота Королла», приближающемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойоты» (мужчина 1997 г.р.) получил телесные повреждения.



Всего же за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Вести-Орёл

9 сентября 2019 года







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