Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- За развитие Орловщины! Жители региона сделали свой выбор. Наши съемочные группы побывали на нескольких избирательных участках. Расскажем, как проходил единый день голосования в области, и кто будет представлять Орловщину в Государственной Думе.



- ДТП в Свердловском районе. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Иван Суверен одним из первых узнал детали аварии.



- Областной центр обновляется. Где работы завершены, а где - только начались? Ответы в нашем материале.



- Приём идет до трех дня: в эти минуты на центральной площади Орла работает диагностический центр НКМЦ им. Круглой.



- Без нареканий и со стажем работы три года - орловцы выберут лучшего участкового.



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Вести-Орёл

9 сентября 2019 года







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