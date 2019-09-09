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понедельник
9.09.2019
14:55:34
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- За развитие Орловщины! Жители региона сделали свой выбор. Наши съемочные группы побывали на нескольких избирательных участках. Расскажем, как проходил единый день голосования в области, и кто будет представлять Орловщину в Государственной Думе.
- ДТП в Свердловском районе. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Иван Суверен одним из первых узнал детали аварии.
- Областной центр обновляется. Где работы завершены, а где - только начались? Ответы в нашем материале.
- Приём идет до трех дня: в эти минуты на центральной площади Орла работает диагностический центр НКМЦ им. Круглой.
- Без нареканий и со стажем работы три года - орловцы выберут лучшего участкового.
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