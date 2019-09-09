Новости версия для печати Орел погрузился в «Тургеневскую осень» В минувшую пятницу на площади Ленина все желающие могли познакомиться с работой орловских музеев, получить в подарок книги, собственноручно написать картину и нарисовать на асфальте музей своей мечты.



Поддержать своего любимого писателя Леонида Андреева пришли ученики 25-й школы - они подготовили небольшой флешмоб и раздавали всем флаеры с картиной, на которой изображен дом-музей писателя, недавно открывшийся после ремонта. Ребята помладше, вооружившись цветными мелками, рисовали на асфальте музей своей мечты.



Экспонаты, конечно, большая часть музейной работы, но сегодня, музеи ведут большую издательскую деятельность. Только за юбилейный, тургеневский год, объединенный литературный музей выпустил несколько десятков книг. На прошедшем празднике их можно было получить в подарок просто так. В рамках фестиваля «Тургеневская осень» навстречу свои потенциальным посетителям музеи вышли на улицу впервые.

Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея: «Абсолютно новая для нас акция. Мы с писательскими именами, представленными на нашей передвижной выставке, вышли на центральную площадь города Орла. Вышли большим коллективом, представлены все наши филиалы».

В программе - выставка печатных изданий, короткие лекции, посвященные землякам-писателям, художественное чтение, викторины. Картинная галерея Курнакова дает для всех желающих мастер-класс по рисованию.



Иван Булохов, заведующий галерей А.И.Курнакова: «Научиться рисовать может любой, конечно, есть какие-то принципы, но самое главное это практика: больше рисуем - больше получается».

Здесь можно было узнать о предстоящих выставках и мероприятиях, поговорить с сотрудниками. С работой орловских музеев горожане знакомились до самого вечера. В завершении праздника выступили орловские барды - члены клуба «Андреевские среды».









Эва Стасюлевич

9 сентября 2019 года







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