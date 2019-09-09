Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
9.09.2019
14:55:10
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орел погрузился в «Тургеневскую осень»

В минувшую пятницу на площади Ленина все желающие могли познакомиться с работой орловских музеев, получить в подарок книги, собственноручно написать картину и нарисовать на асфальте музей своей мечты.

Поддержать своего любимого писателя Леонида Андреева пришли ученики 25-й школы - они подготовили небольшой флешмоб и раздавали всем флаеры с картиной, на которой изображен дом-музей писателя, недавно открывшийся после ремонта. Ребята помладше, вооружившись цветными мелками, рисовали на асфальте музей своей мечты.

Экспонаты, конечно, большая часть музейной работы, но сегодня, музеи ведут большую издательскую деятельность. Только за юбилейный, тургеневский год, объединенный литературный музей выпустил несколько десятков книг. На прошедшем празднике их можно было получить в подарок просто так. В рамках фестиваля «Тургеневская осень» навстречу свои потенциальным посетителям музеи вышли на улицу впервые.
Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея: «Абсолютно новая для нас акция. Мы с писательскими именами, представленными на нашей передвижной выставке, вышли на центральную площадь города Орла. Вышли большим коллективом, представлены все наши филиалы». 

В программе - выставка печатных изданий, короткие лекции, посвященные землякам-писателям, художественное чтение, викторины. Картинная галерея Курнакова дает для всех желающих мастер-класс по рисованию.

Иван Булохов, заведующий галерей А.И.Курнакова: «Научиться рисовать может любой, конечно, есть какие-то принципы, но самое главное это практика: больше рисуем - больше получается».

Здесь можно было узнать о предстоящих выставках и мероприятиях, поговорить с сотрудниками. С работой орловских музеев горожане знакомились до самого вечера. В завершении праздника выступили орловские барды - члены клуба «Андреевские среды».




Эва Стасюлевич
9 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта