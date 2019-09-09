Новости версия для печати Отремонтируют ли Бунинку? Орловская областная публичная библиотека ждет ремонта. И эта перспектива вполне реальна. Этапы работы обсудили в администрации области.



Здание - а это объект культурного наследия регионального значения - реконструировали в конце прошлого века. Тогда был укреплен фундамент, увеличены площади, отремонтированы помещения нескольких отделов, фойе, лестниц. Сейчас само здание требует капитального ремонта. Еще в 2016 году была подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость работ по ней составил 21 млн. рублей. Работы планируют разбить на этапы. Первый - ремонт фасада, кровли, отмостки. Сейчас требуется разработка рабочего проекта и сметы - в сегодняшних ценах, А также проведение обследования здания и инженерных коммуникаций с привлечением специалистов. Планируется, что необходимые документы будут готовы к 1 февраля будущего года.





Татьяна Напольских

9 сентября 2019 года







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