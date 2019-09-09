Новости версия для печати Андрей Клычков: по всем сообщениям о нарушениях будут проведены проверки В Единый день голосования на Орловщине прошли довыборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Предварительные итоги уже известны наш регион в ближайшие два года в Федеральном собрании Госдумы будет представлять Ольга Пилипенко. Тему прошедших выборов обсудили сегодня на аппаратном совещание у губернатора.



День выборов прошел «спокойно и организовано» - заявили на совещание. Явка составила 45,54%. За ходом и прозрачностью следили 2663 наблюдателя. Была организована горячая линия, на нее за всю компанию поступило 98 устных обращений по различным вопросам. Мониторили и социальные сети на появление информации о возможных нарушениях их поступило 22, на каждое заявитель получил квалифицированный ответ, отметили на совещание. Непосредственно в день выборов, 8 сентября, поступило 3 обращения. На информацию о предполагаемых нарушениях сразу отреагировали.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад, что избирательная комиссия оперативно отреагировала на все эти сообщения. Их было не много, но достаточно жесткие решения, как раз таки позволят более детально провести проверки, в случае выявления фактов принять по ним меры, либо по линии правоохранительных органов, либо другой компетенции».





Анна Вайсергисер

9 сентября 2019 года







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