|
понедельник
9.09.2019
14:55:04
|
|
Орловские дизайнеры отличились на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2019»Наш регион может гордиться людьми, которые хранят историю и традиции, в том числе и в народных промыслах.
Одним из победителей конкурса «Туристический сувенир» стала Мария Коленкина – дизайнер и керамист. Плод ее работы - бирюльки, размер которых с фалангу пальца.
Раньше, кстати, игроки могли забирать выигранные штучки с собой. Бирюльки – лишь часть конкурсного набора Марии. Есть и писательский веер - для приманивания вдохновения, и орловские таврели – игра сродни шахматам, и уникальная открытка-магнит. Ну и коронное творение Марии – плитки с историей.
В окружном этапе конкурса, который проходил в Твери, принимали участие три орловских мастера – и все – в призёрах: Мария Коленкина, Эльвира Чельтер, Светлана Каськова.
Дело оказалось более ответственным, чем показалось на первый взгляд, ведь Орловщина на мероприятии была представлена вообще впервые.
Светлана работает, в основном, с печатной продукцией. Это – наборы открыток.
Речь – о работах художника Александра Каськова, которого сейчас уже нет. А графика его продолжает жить в новом качестве.
Уверенность в ценности своего труда, опыт, рекомендации экспертной комиссии – всё это участницы конкурса привезли из Твери в Орёл.
Идей - масса. Но любое воплощение требует не столько затрат, сколько гарантированной платёжеспособной аудитории. И это уже – не в бирюльки играть.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта