Новости версия для печати Орловские дизайнеры отличились на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2019» Наш регион может гордиться людьми, которые хранят историю и традиции, в том числе и в народных промыслах.



Одним из победителей конкурса «Туристический сувенир» стала Мария Коленкина – дизайнер и керамист. Плод ее работы - бирюльки, размер которых с фалангу пальца.



Марина Коленкина, победитель конкурса «Туристический сувенир-2019»: «Бирюльки - это мелкие детали, которые нужно вытаскивать из кучки, не шелохнув остальные. Мне пришла в голову идея добавить сюда что-то, связанное с Орлом, например, неразменный лесковский рубль».

Раньше, кстати, игроки могли забирать выигранные штучки с собой. Бирюльки – лишь часть конкурсного набора Марии. Есть и писательский веер - для приманивания вдохновения, и орловские таврели – игра сродни шахматам, и уникальная открытка-магнит. Ну и коронное творение Марии – плитки с историей.



Марина Коленкина, победитель конкурса «Туристический сувенир-2019»: «Эта плиточка сделана по очень древней технологии - кремика сама по себе древняя технология, а нанесенное на плиточке изображение - это новое - светоотверждаемая печать. Происходит спекаемость с черепком - нанесено на веки вечные».

В окружном этапе конкурса, который проходил в Твери, принимали участие три орловских мастера – и все – в призёрах: Мария Коленкина, Эльвира Чельтер, Светлана Каськова.



Дело оказалось более ответственным, чем показалось на первый взгляд, ведь Орловщина на мероприятии была представлена вообще впервые.



Светлана Каськова, победитель конкурса «Туристический сувенир-2019»: «Так как Орел включился в конкурс на пятый или шестой год, то специально для нас сделали местный этап, и тех, кто занял призовые места, пригласили в финал. Мы поехали за свой счет. На конкурсе была представлена вся Европейская часть России, то есть, было очень интересно».

Светлана работает, в основном, с печатной продукцией. Это – наборы открыток.



Светлана Каськова, победитель конкурса «Туристический сувенир-2019»: «Все пошло от работы папы, он их рисовал последние двадцать лет своей жизни и нарисовал их огромное количество. Повесил в галерею, ее купили - и все, она ушла. Работы - в единичном виде.»

Речь – о работах художника Александра Каськова, которого сейчас уже нет. А графика его продолжает жить в новом качестве.



Светлана Каськова, победитель конкурса «Туристический сувенир-2019»: «Но это не просто картинки, это еще и краеведческое издание, на обороте каждой открытки написаны уникальная аннотация к каждому виду.»

Уверенность в ценности своего труда, опыт, рекомендации экспертной комиссии – всё это участницы конкурса привезли из Твери в Орёл.



Светлана Каськова, победитель конкурса «Туристический сувенир-2019»: «Почему надо поддерживать и развивать туристические сувениры на местах? Потому что только местные мастера, зная всю специфику своей местности, могут ее наиболее ярко отразить в своих изделиях. Никакая широко выпускаемая китайская продукция не сможет отразить дух местности».

Идей - масса. Но любое воплощение требует не столько затрат, сколько гарантированной платёжеспособной аудитории. И это уже – не в бирюльки играть.









Ирина Костина

9 сентября 2019 года







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