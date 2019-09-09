Новости версия для печати В Орловской области прошел очередной ночной рейд ГИБДД в рамках операции «Нетрезвый водитель» Сплошные полицейские кордоны действовали в пятницу вплоть до полуночи.



Только в текущем году за рулем в нетрезвом виде инспекторы застали 1573 водителя, причем 72 - при совершении ДТП.



Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «ДТП с участие и по вине нетрезвых водителей продолжают фигурировать в сводках ГИБДД. К сожалению, такие происшествия влекут за собой самые тяжелые последствия для участников. В связи с этим личный состав Госавтоинспекции на постоянной основе проводит дополнительные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пересечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения».

За время четырехчасового рейда пьяных инспекторам не попалось. Зато полицейские задержали мужчину, совершившего сопоставимое по тяжести правонарушение. Не имея водительских прав, он уселся за руль автомобиля, и, прихватив с собой пассажиров, отправился из Кром в Орел. За этот проступок кромскому жителю грозит штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, и есть основания считать, что суд применит самую строгую санкцию: в прошлом году парня уже задерживали за аналогичный проступок. Что же до пьяных автомобилистов, то за выходные их было выявлено 13, причем, один из них - повторно.



В ГИБДД сетуют: полностью отфильтровать автомобильный поток силами немногочисленных экипажей ДПС – задача невыполнимая. В борьбе с нетрезвой ездой полицейские просят общественной поддержки.



Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Госавтоинспекция обращается к гражданам: если вы владеете информацией о факте управления водителем в состоянии опьянения, просьба звонит по телефону дежурной части ГИБДД 72-90-00».









Иван Суверин

9 сентября 2019 года







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