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Андрей Клычков оценил изменения в работе поликлиник

Посетители поликлиник свой выбор делают в пользу современного и быстрого обслуживания и хороших врачей. Чтобы этого добиться, запущен национальный проект «Здравоохранение». Проблемы, которые необходимо решать оперативно, обсудили во время рейда по поликлиникам, который возглавил Андрей Клычков. Задача - лично пообщаться с медиками и посетителями поликлиник.

Раньше - мечта, а сейчас - реальность.  Проект «Бережливая поликлиника» активно входит и в Орловскую область. 

Павел Сергеев главный врач БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2»: «В коридоре пациентов практически нет - они все записаны, распределены, то есть, раньше они приходили к 07:30, и их даже на «скорой» забирали отсюда и увозили, особенно в жару. Теперь они спокойно подходят к 9 часам, минуя регистратуру, идут к терапевту или сразу к специалисту».

Чтобы попасть на прием к специалисту, теперь совсем необязательно ожидать своей очереди, которая, как правило, может затянуться на час, а то и больше. Теперь записаться  к врачу можно через интернет и терминалы, установленные в медучреждении.  Пациенты поликлиники № 3  еще пока привыкают к новому формату, но многие уже отметили, что довольны «сегодняшней  медицинской картиной».
 
В ходе встречи с медиками Андрей Клычков дал ряд поручений - провести ремонт  входной группы поликлиники № 3, а также разработать типовые проекты по ремонту и  других медучреждений. 

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я  рад, что на федеральном уровне, обратили внимание на первичное звено - на повышение доступности первичного звена для раннего выявления, обследования, диспансеризации жителей города, области для определения дальнейшего лечения».

Модернизация региональной системы здравоохранения началась, но главная задача ее - комфортные условия для получения качественной медицинской помощи - остается  приоритетом в этой работе.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное - качество здравоохранения, качество услуг. Все поликлиническое звено города Орла и области сегодня получает новое оборудование, мы распределили возможности в счет федерального проекта по здравоохранению. Это новое технологическое оборудование, плюс фельдшерско-акушерские пункты - мобильные, стационарные, это возможность создать современные условия для наших пациентов».

Однако проблемные вопросы пока еще остаются,  а потому было поручено составить список тех, которые требуют первоочередного внимания.




Антон Киселёв
9 сентября 2019 года

 


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