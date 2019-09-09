Новости версия для печати Андрей Клычков оценил изменения в работе поликлиник Посетители поликлиник свой выбор делают в пользу современного и быстрого обслуживания и хороших врачей. Чтобы этого добиться, запущен национальный проект «Здравоохранение». Проблемы, которые необходимо решать оперативно, обсудили во время рейда по поликлиникам, который возглавил Андрей Клычков. Задача - лично пообщаться с медиками и посетителями поликлиник.



Раньше - мечта, а сейчас - реальность. Проект «Бережливая поликлиника» активно входит и в Орловскую область.



Павел Сергеев главный врач БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2»: «В коридоре пациентов практически нет - они все записаны, распределены, то есть, раньше они приходили к 07:30, и их даже на «скорой» забирали отсюда и увозили, особенно в жару. Теперь они спокойно подходят к 9 часам, минуя регистратуру, идут к терапевту или сразу к специалисту».

Чтобы попасть на прием к специалисту, теперь совсем необязательно ожидать своей очереди, которая, как правило, может затянуться на час, а то и больше. Теперь записаться к врачу можно через интернет и терминалы, установленные в медучреждении. Пациенты поликлиники № 3 еще пока привыкают к новому формату, но многие уже отметили, что довольны «сегодняшней медицинской картиной».



В ходе встречи с медиками Андрей Клычков дал ряд поручений - провести ремонт входной группы поликлиники № 3, а также разработать типовые проекты по ремонту и других медучреждений.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад, что на федеральном уровне, обратили внимание на первичное звено - на повышение доступности первичного звена для раннего выявления, обследования, диспансеризации жителей города, области для определения дальнейшего лечения».

Модернизация региональной системы здравоохранения началась, но главная задача ее - комфортные условия для получения качественной медицинской помощи - остается приоритетом в этой работе.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное - качество здравоохранения, качество услуг. Все поликлиническое звено города Орла и области сегодня получает новое оборудование, мы распределили возможности в счет федерального проекта по здравоохранению. Это новое технологическое оборудование, плюс фельдшерско-акушерские пункты - мобильные, стационарные, это возможность создать современные условия для наших пациентов».

Однако проблемные вопросы пока еще остаются, а потому было поручено составить список тех, которые требуют первоочередного внимания.









Антон Киселёв

9 сентября 2019 года







На главную страницу





