Новости версия для печати Политическая гонка завершилась В течение четырех месяцев 8 кандидатов боролись за право представлять интересы орловцев в Государственной Думе страны. В Единый день голосования все избирательные участки открылись вовремя. На участки пришло больше 45% избирателей. «Квота доверия» чуть ли не каждого второго пришедшего - ректору опорного вуза Ольге Пилипенко. Второе место - у Ивана Дынковича. И если это распределение, все-таки, было предсказуемо, то результаты Партии пенсионеров удивили всех. Предварительные итоги Единого дня голосования подвели сегодня на аппаратном совещание в областном правительстве.



Единый день голосования на Орловщине прошел «организовано и спокойно» - заявили на аппаратном совещании у губернатора. За ходом следили более 2,5 тысяч наблюдателей. Треть пунктов оборудовали видеокамерами. Мониторили социальные сети. Работала горячая линия.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Со старта избирательных кампаний и дня голосования в избирательную комиссию поступило 22 обращения по разным этапам избирательной кампании, которые своевременно были рассмотрены, и заявители получили квалифицированные ответы. В день голосования в облизбирком три обращения».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самая главная задача - отреагировать на все факты для того, чтобы обеспечить и подведение итогов - чтобы все было в четком соответствии с законодательством, и те сообщения, которые поступали, - комиссия по ним решение приняла. Я думаю, что в дальнейшем в рамках проверок все будет установлено и по ним будет принято решение».

Явка избирателей - больше 45%. Они и определили список лидеров.



В ближайшие два года Орловщину в Государственной Думе будет представлять Ольга Пилипенко.



Ольга Пилипенко, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ: «Те задачи, которые передо мной поставили наши жители, я буду выполнять, буду отчитываться за них. Кроме этого, хотелось бы подчеркнуть то, что, чем совершеннее будут федеральные законы, чем они будут понятнее, прозрачнее и вывереннее, тем меньше вопросов будет возникать».

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» «Например, на этой сессия мы будем рассматривать обращение в Правительство РФ по финансовой поддержке города Орла. Мы знаем о высокой кредиторской задолженности. Нужен нормальный лоббист - Ольга Васильевна будет участвовать в комитете по бюджету. Будем отстаивать интересы, чтобы в ближайшее время снять эту проблему финансового бремени, которое висит над Орлом».

Свое доверие избиратели высказали и КПРФ. По предварительным итогам, вторую строчку занял Иван Дынкович. Правда, комментировать исход борьбы на политической арене он отказался. «Открытием» выборов 2019 года можно назвать Партию пенсионеров. Олег Тимохин с заметным отрывом опередил представителей парламентских партий. Его поддержало больше 8% избирателей.



Олег Тимохин, кандидат в депутаты Государственной думы РФ от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость: «Огромное спасибо всем жителям Орловской области, всем избирателям, которые отдали свои голоса в мою пользу, в пользу Партии пенсионеров - это, безусловно, большая победа».

Также в Ливнах выбрали депутата Горсовета, а в 15-ти районах жители назвали имена народных избранников в сельсоветы. На кону было 48 вакантных мандатов.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «40 мандатов, это 83,33% получили кандидаты, выдвинутые всероссийской политической партией «Единая Россия», 6 мандатов, это 12,50%, получили кандидаты, выдвинутые политической партией КПРФ, и два мандата получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, это 4,17%».

В следующем году в Единый день голосования на Орловщине будут выбирать депутатов горсовета.









Анна Вайсергисер

9 сентября 2019 года







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