Новости версия для печати В Орле виноградари похвастались свои урожаем Свои достижения они представили в библиотеке имени Бунина.



Выставку посетил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Напомним, он прибыл на Орловщину с Сахалина, и вот теперь решил чуть внимательнее присмотреться к искусству выращивания винограда. А чтобы было с чего начать, виноградари преподнесли ему в подарок лозу и рассказали, как ее посадить.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Я очень рад, что у нас в Орловщине есть общество виноградарей. Мне очень приятно, что люди делятся друг с другом своим опытом, своими сортами винограда. Я бы каждому участнику этого общества пожелал растачать свои знания, расточать свои знания и труды и щедро делиться тем урожаем, который нам подает Господь по вашим трудам, уважаемые виноградари».

Профессиональных секретов виноградари не прячут ни от коллег, ни от тех, кто только начинает заниматься этим делом. Но «Виноградная гроздь Орловщины», все-таки, выставка с соревновательной основой. Урожай оценивало компетентное жюри, сразу по нескольким номинациям. Была выбрана самая большая ягода, самая сладкая, самая тяжёлая гроздь, самая красивая - и ещё целый ряд «самых – самых».



Владимир Бабенко, председатель общества виноградарей-любителей Орловской области: «Специальная комиссия создана, берут образцы, сравнивают, взвешивают, измеряют размер ягоды, измеряют содержание сахара и выставляют оценки. По результатам выставки будут объявлены победители по всем номинациям».









Татьяна Напольских

9 сентября 2019 года







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