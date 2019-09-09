Новости версия для печати В Орловском районе полицейские нашли неудачливого вора Ему не удалось завести приглянувшийся автомобиль.



В ОМВД России по Орловскому району обратилась женщина, которая рассказала, что от дома в селе Плещеево неизвестные пытались похитить ее автомобиль «ВАЗ-2108». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что злоумышленник, отогнув дверь, проник в автомобиль, а затем взломал рулевую колонку и попытался завести транспортное средство, однако ему это не удалось.



Сотрудники ОМВД России по Орловскому району установили, что к преступлению причастен 18-летний местный житель. В беседе с полицейскими молодой человек признался в содеянном.



Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется предварительное расследование.





Анастасия Дорохова

9 сентября 2019 года







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