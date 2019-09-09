В Орловском районе полицейские нашли неудачливого вора

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понедельник
9.09.2019
19:34:05
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В Орловском районе полицейские нашли неудачливого вораЕму не удалось завести приглянувшийся автомобиль.
В ОМВД России по Орловскому району обратилась женщина, которая рассказала, что от дома в селе Плещеево неизвестные пытались похитить ее автомобиль «ВАЗ-2108». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что злоумышленник, отогнув дверь, проник в автомобиль, а затем взломал рулевую колонку и попытался завести транспортное средство, однако ему это не удалось.
Сотрудники ОМВД России по Орловскому району установили, что к преступлению причастен 18-летний местный житель. В беседе с полицейскими молодой человек признался в содеянном.
Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется предварительное расследование.
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