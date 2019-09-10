Новости версия для печати Орловцам предлагают сдать тест на ВИЧ по дороге на работу С 26 по 30 сентября наш регион встретит Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция».



26 сентября экспедиция заедет в Ливны, Болхов и Знаменку, 27 сентября узнать ВИЧ-статус смогут жители Мценска, а 27 и 30 сентября - жители Орла. По дороге на работу, учебу, за покупками, в кино или кафе граждане смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ-инфекцию, потратив на процедуру всего 15 минут.



Автомобили сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Более подробная информация появится на сайте Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями не позднее 16 сентября.



Телефон для справок: (4862) 42-00-03.





Анастасия Дорохова

10 сентября 2019 года







На главную страницу





