Орловцам предлагают сдать тест на ВИЧ по дороге на работу

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вторник
10.09.2019
8:09:33
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Орловцам предлагают сдать тест на ВИЧ по дороге на работуС 26 по 30 сентября наш регион встретит Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
26 сентября экспедиция заедет в Ливны, Болхов и Знаменку, 27 сентября узнать ВИЧ-статус смогут жители Мценска, а 27 и 30 сентября - жители Орла. По дороге на работу, учебу, за покупками, в кино или кафе граждане смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ-инфекцию, потратив на процедуру всего 15 минут.
Автомобили сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Более подробная информация появится на сайте Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями не позднее 16 сентября.
Телефон для справок: (4862) 42-00-03.
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