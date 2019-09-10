Новости версия для печати Самоподключение к энергоресурсам – грозит серьезным штрафом От 15 до 30 тысяч рублей.



Энергетики регулярно проводят рейды и только за последний месяц проверок установили 28 жителей региона, нарушивших закон. За подобное правонарушение для физических лиц предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Помимо того, самовольное подключение к электросетям крайне опасно для самих нарушителей и окружающих. Оно может спровоцировать короткое замыкание и даже пожар.





Мария Семак

10 сентября 2019 года







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