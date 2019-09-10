Новости версия для печати Орловцев проконсультируют о правильной рыбе Сотрудники Роспотребнадзора расскажут, как определить испортившиеся продукты.



Задать вопросы Вы можете через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43, а также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий»:



в г. Орле: 8 (4862) 41-83-45, 8 (4862) 41-52-52 ;



в г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39;



в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;



в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;



в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.





Анастасия Дорохова

10 сентября 2019 года







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