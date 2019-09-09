Новости версия для печати Орловских первоклассников ждет тестирование Региональное исследование уровня готовности к обучению в школе будет организовано в период с 11 по 20 сентября.



В ходе исследования первоклассники пройдут тестирование, будет проведено анкетирование учителей и родителей.



Основные цели - получить объективную оценку уровня готовности каждого первоклассника к обучению в школе, а также проанализировать факторы, влияющие на успешность вхождения ребенка в школьное обучение и особенности протекания адаптационного процесса.



Результаты исследования помогут родителям поддержать своих детей в период вхождения в школьную жизнь. Учителя и психологи смогут увидеть особенности каждого ученика и подобрать для него индивидуальную стратегию обучения и взаимодействия, которая будет способствовать успешному обучению ребенка в школе, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 сентября 2019 года







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