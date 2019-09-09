Новости версия для печати Уже в этом месяце в Орле планируют запустить завод по производству сыров На рынок они выйдут под брендом «Орловские сыры» и будут изготавливаться из местного сырья.



Предполагается, что предприятие будет перерабатывать до 500 тонн молока в сутки. Планируется производство полутвердых и рассольных сыров, нарезка и упаковка продукции, размещение творожного цеха, а также цеха сгущения и сушки сыворотки, сообщает информационный портал Орловской области.



Продукция будет выходить на рынок под брендом «Орловские сыры». Приобрести ее покупатели смогут как на всей территории Российской Федерации, так и в странах СНГ.



В качестве сырья будет использоваться молоко орловских животноводческих предприятий и фермерских хозяйств, что позволит оказать поддержку малому бизнесу и агропромышленному комплексу региона в целом.



Объем инвестиций за период с 2017 по 2019 гг. составил почти 2 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.





Орловское Информбюро

9 сентября 2019 года







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