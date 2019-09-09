Уже в этом месяце в Орле планируют запустить завод по производству сыров

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понедельник
9.09.2019
23:32:22
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Уже в этом месяце в Орле планируют запустить завод по производству сыровНа рынок они выйдут под брендом «Орловские сыры» и будут изготавливаться из местного сырья.
Предполагается, что предприятие будет перерабатывать до 500 тонн молока в сутки. Планируется производство полутвердых и рассольных сыров, нарезка и упаковка продукции, размещение творожного цеха, а также цеха сгущения и сушки сыворотки, сообщает информационный портал Орловской области.
Продукция будет выходить на рынок под брендом «Орловские сыры». Приобрести ее покупатели смогут как на всей территории Российской Федерации, так и в странах СНГ.
В качестве сырья будет использоваться молоко орловских животноводческих предприятий и фермерских хозяйств, что позволит оказать поддержку малому бизнесу и агропромышленному комплексу региона в целом.
Объем инвестиций за период с 2017 по 2019 гг. составил почти 2 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.
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