Жители Орла выбирают территорию для благоустройства

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понедельник
9.09.2019
23:32:28
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Жители Орла выбирают территорию для благоустройстваДо завершения первого этапа осталась неделя.
Свое мнение уже высказали 8300 человек. Сейчас лидирует Наугорка. Всего предложено 42 общественные территории. Самые популярные войдут во второй этап голосования. И там уже в конкурентах: Городской и Детский парк, Дворянка, сквер Героев-комсомольцев и площадь Содружества. Рейтинговое голосование запланировано на декабрь. Победитель станет первым в списке на благоустройство в будущем году.
Голосование проходит на сайте городской администрации.
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