Новости версия для печати В Орловской области под колеса машины попал мотоциклист ДТП закончилось смертью водителя двухколесного транспорта.



ЧП произошло вчера днем на автодороге Новосиль - Задушное. Водитель 1961 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 21101», выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «СТЕЛС». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в Новосильскую ЦРБ, где впоследствии скончался. Водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством, не имея права управления, находился в состоянии опьянения.



Похожие аварии в этот же день произошли в селе Знаменском и Болхове. В обоих случаях обошлось без жертв. В районе Знаменского водитель, управляя автомобилем «Лада XRay», сбил велосипедистку – 27-летнюю девушку, двигавшуюся во встречном направлении по левой обочине дороги. В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения. Не госпитализирована.



В Болхове женщина-водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз» не уступила дорогу велосипедисту, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП велосипедистка 1983 г.р. получила телесные повреждения, госпитализирована.



Еще один наезд – на этот раз на пешехода – произошел вчера в Орле. Водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», при движении задним ходом допустил наезд на пешехода - 75-летнею женщина. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена больницу, госпитализирована в отделение травматологии.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 13 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, один человек погиб.





Анастасия Дорохова

10 сентября 2019 года







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