Школьная пора

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вторник
10.09.2019
12:40:14
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Школьная пораСтарт нового учебного года обсудили на совещании в городской администрации Орла.
Сегодня в школах Орла обучаются больше 34-х тысяч школьников. В этом году, для детей, имеющих повышенную мотивацию обучения, открыты 60 профильных классов и 177 классов с углубленным изучением различных предметов. Помимо того, реализуется программа адаптивного образования для учеников с ограниченными физическими возможностями, школы посещают дети, передвигающиеся на колясках и не зрячие. Им в помощь вводятся ставки тьюторов Также отметили, что практически всех учеников обеспечили бесплатными учебниками - часть из школьных библиотек, часть закуплена в этом году. На эти цели было направлено 26 миллионов рублей.
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