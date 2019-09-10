Новости версия для печати Орловским студентам расскажут о ЗОЖ Сегодня в областном центре стартует профилактическая акция – вся неделя будет посвящена здоровому образу жизни. Беседы на эту тему пройдут в вузах и сузах Орла.



Задача, которую поставили перед собой организаторы, – привлечь молодежь к спорту, помочь девушкам и юношам раскрыть свои таланты и способности. А заодно и напомнить о том, насколько опасны вредные привычки – наркомания, алкоголизм. Подобная зависимость наносит непоправимый вред здоровью, может и полностью сломать жизнь. Коснутся и других острых проблем, таких как экстремизм, терроризм. Первая лекции состоятся сегодня, и дальше ежедневно запланированы по две беседы в разных образовательных учреждениях Орла.





Мария Семак

10 сентября 2019 года







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