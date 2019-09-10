Орловским студентам расскажут о ЗОЖ

|
вторник
10.09.2019
12:40:02
|
|
Орловским студентам расскажут о ЗОЖСегодня в областном центре стартует профилактическая акция – вся неделя будет посвящена здоровому образу жизни. Беседы на эту тему пройдут в вузах и сузах Орла.
Задача, которую поставили перед собой организаторы, – привлечь молодежь к спорту, помочь девушкам и юношам раскрыть свои таланты и способности. А заодно и напомнить о том, насколько опасны вредные привычки – наркомания, алкоголизм. Подобная зависимость наносит непоправимый вред здоровью, может и полностью сломать жизнь. Коснутся и других острых проблем, таких как экстремизм, терроризм. Первая лекции состоятся сегодня, и дальше ежедневно запланированы по две беседы в разных образовательных учреждениях Орла.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта