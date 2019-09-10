Новости версия для печати Сегодня завершается сезон «Прогулок по Орлу» Орловцев приглашают на последнюю в этом сезоне экскурсию.



Точку в краеведческих путешествиях 2019 года поставит рассказ о двух старинных улицах - Черкасской и 1-й Посадской. Экскурсоводы поведают о том, как менялись эти улицы, какие здания здесь стояли раньше, и что сохранилось до сегодняшних дней. Всех желающих присоединиться ждут в 18:30 на перекрестке улиц Черкасской и Розы Люксембург, возле моста Дружбы.





Мария Семак

10 сентября 2019 года







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