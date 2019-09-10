Новости версия для печати В этом году на Орловщине планируют заложить больше сотни гектаров многолетних растений Большую долю составят сады интенсивного типа. Развитие садоводства обсудили в правительстве Орловской области.



На Орловщине садоводством занимаются 13 хозяйств. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет более 6 тысяч гектаров. Особое внимание сейчас уделяют садам интенсивного типа. На возмещение затрат на уход и закладку подобных предусмотрено 25 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день аграрии получили около 10 млн. Если говорить о перспективах, то площадь интенсивных садов в следующем году увеличится на 20%.

Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «За три последних года в общей сложности заложено 319,8 га садов. Из них 191 га это сады традиционного типа. И область приступила уже к направлению интенсивных садов. За последние три года в области заложено 114,5 га садов интенсивного типа».





Анна Вайсергисер

10 сентября 2019 года







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