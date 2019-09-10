Новости версия для печати С начала года орловские льготники получили лекарственные препараты на сумму 673,4 млн рублей В регионе право на получение бесплатных лекарств имеют почти 58 тысяч человек. С начала года на приобретение медикаментов было потрачено более 673 миллионов рублей. Закупка препаратов по основным заявкам завершена. Итог подвел руководитель профильного департамента Иван Залогин.



Необходимые препараты для льготной категории граждан выдаются в 37-ми пунктах. В этом году было выделено больше 150 миллионов рублей из федерального бюджета и около 530 миллионов из областного. Ситуация с лекарственным обеспечением стабилизируется. Хотя на данное время все же есть отсроченные рецепты - их 6. Все они по федеральной льготе. По-прежнему продолжает свою работу и телефон горячей линии.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В текущем году на телефон горячей линии поступило 2562 обращения, из них 1717 - по вопросам обеспечения лекарственными препаратами, 845 - с целью получения дополнительной информации».

Губернатор Андрей Клычков поручил департаменту здравоохранения области усилить контроль за проведением заявочной кампании на 2020 год для своевременного обеспечения льготных категорий граждан Орловской области лекарственными препаратами, сообщает информационный портал Орловской области.





Анна Вайсергисер

10 сентября 2019 года







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