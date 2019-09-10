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вторник
10.09.2019
16:33:13
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Новый учебный год начался. Готовы ли орловские школы обеспечить всем ученикам комфортные условия обучения? Этот вопрос сегодня в центре внимания городских властей.
- Награда - за спасение детских жизней. Орловский врач-неонотолог Эдуард Третьяков отмечен благодарностью Министерства Российской Федерации.
- Орловская молодежь выбирает здоровье: сегодня в областном центре стартует профилактическая акция. Как будет проходить и сколько времени займет?
- Охота, как способ ограничить распространение инфекции: в регионе разрешили отстрел кабанов. Расскажем - почему.
- Наши - на вершине спортивного Олимпа. В Сочи завершился сезон гонок «кольца», в лидерах - Владимир Черевань.
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