Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Новый учебный год начался. Готовы ли орловские школы обеспечить всем ученикам комфортные условия обучения? Этот вопрос сегодня в центре внимания городских властей.



- Награда - за спасение детских жизней. Орловский врач-неонотолог Эдуард Третьяков отмечен благодарностью Министерства Российской Федерации.



- Орловская молодежь выбирает здоровье: сегодня в областном центре стартует профилактическая акция. Как будет проходить и сколько времени займет?



- Охота, как способ ограничить распространение инфекции: в регионе разрешили отстрел кабанов. Расскажем - почему.



- Наши - на вершине спортивного Олимпа. В Сочи завершился сезон гонок «кольца», в лидерах - Владимир Черевань.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

10 сентября 2019 года







На главную страницу





